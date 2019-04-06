Светлана Соколовская: "Переход Сотсковой был общекомандным решением"

Светлана Соколовская, под руководством которой к новому сезону будет готовиться участница Олимпийских игр в Пхенчхане Мария Сотскова, назвала переход фигуристки к ней от прежнего тренера Елены Буяновой общекомандным решением, сообщает ТАСС.

- Это было внутрикомандным решением. Маша будет кататься столько, сколько посчитает нужным. Чем смогу, тем помогу", – сказала Соколовская.

Послеолимпийский сезон также не стал удачным для 18-летней спортсменки, на национальном чемпионате она стала только 16-й.