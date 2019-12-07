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Степанова и Букин не поняли своих оценок в финале «Гран-при»

22:47
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые заняли четвертое место в финале «Гран-при», не поняли своих оценок за произвольный танец.

— Мы только видели мельком протокол, — приводит «РИА Новости» слова Букина. — Не понимаем, что у нас с уровнями. Надо разобраться, это непонятно, такого никогда не получали. Самим интересно. Ритм танец однозначно показали в полной мере от начала до конца. А эта программа вызвала смешанные чувства, ехали легко, (на этапе Гран-при) в Америке устали, а здесь наслаждались прокатом.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191207/1562107161.html

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