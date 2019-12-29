Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Исполком ФФККР, прошедший по итогам чемпионата 29 декабря в Красноярске, утвердил состав сборной России на чемпионат Европы в Граце. Его рекомендовал тренерский совет федерации.

В Австрию поедут следующие фигуристы:

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.

Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Запасные: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина -- Никита Кацалапов, Александра Степанова -- Иван Букин, Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.

Запасные: Анабель Морозов -- Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Софья Шевченко -- Игорь Еременко.

«Состав сборной команды России сформирован четко по спортивному принципу, по результатам чемпионата России-2020 в Красноярске», — отметил президент федерации Александр Горшков.

Чемпионат Европы пройдет 20-26 января. (Дмитрий Кузнецов)