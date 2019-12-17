Спортивный психолог объяснила, почему приостановка карьеры Загитовой привела к скандалу

Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» заявила, что споры вокруг приостановления карьеры Алины Загитовой — это война между апологетами «экологичного» спорта и сторонниками концепции «результат любой ценой».

— Почему фактическое завершение карьеры Загитовой развернуло такую ожесточенную войну между сторонниками и противниками группы Тутберидзе? Казалось бы, есть повод погрустить, сказать Алине «спасибо», но никак не поливать друг друга грязью?

— По сути, это война между апологетами «экологичного» спорта и сторонниками концепции «результат любой ценой». Ничего нового для России в этом нет. Это, пожалуй, главный гештальт нашего спорта, который наконец взорвался. Предпосылки к этому формировались все последнее время во многих видах спорта. Хороший пример — питерский велосипедный центр под руководством Кузнецова. У России масса медалей в юниорском и молодежном сегменте, но во взрослом спорте — полный провал. За последние 20 лет в мировом туре сейчас самое низкое представительство российских гонщиков. Их не хотят покупать, они плохие профессионалы. А по другую сторону баррикад были люди — тренеры, менеджеры — которые работают со спортсменами вдолгую, заинтересованные в их долгой и эффективной карьере.

— Что такое «экологичный» подход к спортивной карьере?

— Это тренер, который работает со спортсменом с учетом его возрастных особенностей. Если все правильно делается в детстве, то во взрослом спорте спортсмен нормально выдерживает нагрузки и стресс. И в общем, это история про патриотизм тоже. Страна инвестирует в спортсмена немалые средства и должна получать бонусы долго, а не два-три года. В противовес этому существуют «жадные» стратегии — нахватать ресурсов под быстрые результаты, а потом уже неважно, что. Форсированный в детстве атлет защищается от нагрузок. Допинг в данном случае — компенсация недотренированности. (Наталья Марьянчик)

Елизавета Кожевникова: «Уход Загитовой выявил главный гештальт российского спорта»