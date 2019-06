Совместный танец Загитовой и Плющенко. Видео

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко исполнили совместный танец на японском шоу.

Фигуристы катались в финальном номере Fantasy on Ice под песню Фрэнки Валли "Can't Take My Eyes Off Of You".