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Слуцкая — о словах финской фигуристки Корпи: «Киира решила немножко себе польстить»

15:53
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в интервью «СЭ» прокомментировала высказывание бывшей финской фигуристки Кииры Корпи о предвзятом отношении судей к девушкам с нетипичной внешностью.

— Мне все же хочется верить, что за бортом сидят люди, которые оценивают не симпатичную улыбку того или иного спортсмена, а его профессионализм, техническую подготовленность, то, насколько красиво он может отразить свою программу, насколько он владеет навыками конька. Киира решила, думаю, немножко себе польстить. В мире достаточно красивых спортсменок, которые, к великому сожалению, занимают далеко не первые, не вторые и не третьи места.

(Анастасия Пастернак)

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