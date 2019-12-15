«Сказали, что я рехнулся: старик, и Загитову в старухи записал». Мишин против хейтерства в фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин попросил прекратить волну хейта в фигурном катании.

— Надо прекратить хейтерство, — сказал цитирует «Спорт День за Днем» Мишина. — А то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта. Мне кажется, этим «забрызгиванием» фигурного катания в различных СМИ и соцсетях занимаются люди, не удовлетворенные жизнью.

Я вот недавно дал два комментария. Проникновенно пожелал Алине Загитовой счастья и удачи, сказал, что у нее в жизни будут разные этапы. Когда-то она была ребенком, потом — подростком, стала девушкой, предстоит стать еще женой, мамой, бабушкой. Так все это перевели «на шершавый язык плаката», извратили. Сказали, что Мишин рехнулся: сам старик, и Алину в старухи записал.

Потом я высказался по поводу допинга, Олимпийских Игр. К сожалению, кого-то из наших спортсменов на них не допустят. И спортсмены могут узнать об этом в последний момент, в день отъезда на Игры или уже на территории Олимпиады. Так вот я про них сказал, что для этих спортсменов, которые жизни свою нацелили на достижение высокого спортивного результата, надо организовать какие-то соревнования. Здесь, в России. А написали, что Мишин хочет провести альтернативную Олимпиаду, в которой, помимо России, будет участвовать Абхазия, Южная Осетия, Зимбабве.

Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечки и тактично. Меня спрашивают, чтобы я дал комментарий на тему словесных боев Антанты и Тройственного союза. Делают заявления Татьяна Тарасова, Женя Плющенко, тренерский штаб Этери Тутберидзе. Не хочу в это вмешиваться. Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Чем меньше люди будут комментировать, чем быстрее все утихнет, тем здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы. Хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище.

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