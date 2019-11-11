Сизерон оригинальным образом отдыхает после соревнований и тренировок
09:42
Французский фигурист Гийом Сизерон опубликовал в своем Instagram фотографии, на которых показал, как проводит время после соревнований и тренировок.
В паре с Габриэлой Пападакис Сизерон — четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, серебряный призер Пхенчхана-2018. Пара стала победителем французского этапа «Гран-при».
Guillaume Cizeron ig stories pic.twitter.com/7pG0bnI4es— FSIgstories (@FSIgstories) November 10, 2019
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