Сизерон оригинальным образом отдыхает после соревнований и тренировок

Французский фигурист Гийом Сизерон опубликовал в своем Instagram фотографии, на которых показал, как проводит время после соревнований и тренировок.

В паре с Габриэлой Пападакис Сизерон — четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, серебряный призер Пхенчхана-2018. Пара стала победителем французского этапа «Гран-при».