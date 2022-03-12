Синицина и Кацалапов рассказали, в чем им приходится себя ограничивать

Российская пара Никита Кацалапов и Виктория Синицина, выступающие в танцах на льду, на Love Radio сообщили о правилах, которых им нужно придерживаться, чтобы не нарушить режим.

«Это спорт. Нужно соблюдать режим, чтобы тебе было легче переносить нагрузку и вообще чтобы себя хорошо чувствовать. Естественно, питание должно быть правильным», — рассказала Синицина.

«Ты ограничиваешь, сколько времени можешь гулять в выходной, потому что у тебя режим и ты должен вовремя лечь спать. Ты ограничиваешь свой отпуск, потому что у тебя есть конкретное расписание, когда ты должен начать работу. И даже иногда кто-то из спортсменов — мы, правда, так не делаем — в Новый год хотят уехать отдохнуть на несколько дней... Я один раз просто мысль закинул нашему тренеру, и он ответил: только не лети далеко, потому что акклиматизация, ты вернешься, и будет тяжело. Ограничения во всем присутствуют, потому что цели очень большие и их трудно добиваться. Мы жизни кладем, чтобы выигрывать такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы», — добавил Кацалапов.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире Игр-2022.