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Сегодня, 10:54

Никита Кацалапов рассказал назвал выступление, о котором хочется забыть

Виктория Кравченко
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото Reuters

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, какое выступление ему не хочется вспоминать.

«Как правило, это выступления в начале сезона, потому что все основные старты ближе к концу, когда ты уже в отличной форме, твоя программа накатана. Когда разгоняемся в сезон, таких выступлений не одно и не два», — цитирует Кацалапова Love Radio.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире Игр-2022.

Источник: https://www.loveradio.ru/new/128016.htm
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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