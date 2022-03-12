Никита Кацалапов рассказал назвал выступление, о котором хочется забыть

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, какое выступление ему не хочется вспоминать.

«Как правило, это выступления в начале сезона, потому что все основные старты ближе к концу, когда ты уже в отличной форме, твоя программа накатана. Когда разгоняемся в сезон, таких выступлений не одно и не два», — цитирует Кацалапова Love Radio.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире Игр-2022.