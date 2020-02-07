Семь четверных и четыре трикселя. Стал известен контент в произвольной программе девушек на юниорском ЧР

Сегодня в 19:00 по московскому времени на первенстве России по фигурному катанию в Саранске состоится произвольная программа у юниорок. Утром стало известно, какие элементы планирует исполнять каждая из 18 участниц.

В заключительной разминке стартующая 15-й Софья Самоделкина заявила два тройные акселя, один из них в каскаде с двойным тулупом. Она на данный момент идет четвертой за тремя ученицами Этери Тутберидзе — Камилой Валиевой, Дарбей Усачевой и Софьей Акатьевой. Сразу после нее на лед выйдет Акатьева, и у нее заявлен каскад четверной тулуп + двойной тулуп, далее сольный четверной тулуп и тройной аксель.

17-й будет выступать Валиева, у нее также каскад 4Т+2Т, а затем отдельный четверной тулуп, но аксель будет двойным. Наконец, закрывающая соревнования Дарья Усачева не прыгает элементы ультра-си.

Также четверной постарается исполнить Майя Хромых (13-й номер) — первым прыжком заявлен четверной сальхов, Елизавета Берестовская из ЦСКА заявила, как и соперницы из «Хрустального», 4Т+2Т и 4 Т. Еще одной спортсменкой, которая заявила в программе тройной аксель, стала Николь Вайткус, которая занимает 16-е (!) место после короткой программы. Она тренируется у петербургского специалиста Алины Писаренко.

Вчера в короткой программе тройной аксель исполнила только Самоделкина (в каскад с тройным тулупом), четверные были запрещены. (Дмитрий Кузнецов)