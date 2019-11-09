Щербаковой подарили очень большого медведя

Россиянка Анна Щербакова, которая победила на этапе «Гран-при» в Китае, получила в подарок от болельщиков игрушечного медведя. Он оказался в несколько раз больше самой фигуристки.

Напомним, что спортсменка ранее стала первой на этапе в США и, таким образом, после победы в Китае вышла в финал «Гран-при».