Щербакова: «Хотелось бы готовиться к ЧМ без сомнений. Хочется хэппи-энд в конце сезона»

Серебряная призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что очень хочет выступить на чемпионате мира в 2021 году. Мировое первенство должно пройти в шведском в Стокгольме с 22-го по 28 марта.

«Очень надеюсь, верю, что ЧМ все-таки проведут, потому что это все должно быть не зря, — сказала Щербакова в интервью Первому каналу. - Чемпионат России я воспринимала не как финальный пункт, а именно как отборочный этап к ЧМ. Конечно, всё сложилось очень громко, и столько эмоций, как будто всё действительно закончилось. Да, я переборола этот момент — это хорошее завершение этого турнира, но это должно быть именно началом чего-то большего, это не должно быть концом, я считаю».

«У меня есть удовлетворение, что я отобралась и выложилась на максимум, несмотря на состояние, без каких-либо поблажек к себе, программы я не облегчала, откатала на максимум, который хотела. Хотелось бы с таким же настроем готовиться к ЧМ без сомнений и метаний, будет он или не будет, а вдруг это все зря. Думаю, если его второй раз отменят, это будет намного тяжелее. Поэтому хочется, чтобы этот хэппи-энд в конце сезона случился».

26 декабря Щербакова выиграла чемпионат России-2020 и стала трехкратной чемпионкой страны.