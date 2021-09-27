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Загитова показала, как тренирует дикцию: «Работаю над «московской» речью»

11:20
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram рассказала, что тренирует дикцию. В сторис девушка опубликовала ускоренное видео своего занятия.

«Работаю над «московской» речью», — написала Загитова.

В паре с Алексеем Ягудиным она будет вести новый сезон «Ледникового периода». Премьера шоу состоится 2 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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