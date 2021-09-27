Загитова показала, как тренирует дикцию: «Работаю над «московской» речью»
11:20
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram рассказала, что тренирует дикцию. В сторис девушка опубликовала ускоренное видео своего занятия.
«Работаю над «московской» речью», — написала Загитова.
В паре с Алексеем Ягудиным она будет вести новый сезон «Ледникового периода». Премьера шоу состоится 2 октября.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю