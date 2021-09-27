Загитова показала, как тренирует дикцию: «Работаю над «московской» речью»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram рассказала, что тренирует дикцию. В сторис девушка опубликовала ускоренное видео своего занятия.

«Работаю над «московской» речью», — написала Загитова.

В паре с Алексеем Ягудиным она будет вести новый сезон «Ледникового периода». Премьера шоу состоится 2 октября.