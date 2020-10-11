Самарин чисто исполнил произвольную программу без четверных прыжков на этапе Кубка России в Москве

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин без грубых ошибок исполнил произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

Контент его проката был упрощенным — без четверных прыжков, так как спортсмен катался после травмы спины и не до конца восстановился. Напомним, что в арсенале Самарина есть четверные лутц, флип, тулуп и риттбергер.

Он исполнил каскад тройной аксель+тройной тулуп, одиночный тройной аксель с помаркой на выезде, каскад тройной лутц+Ойлерз+тройной флип, тройной риттбергер, тройной лутц, тройной сальхов, каскад двойной аксель+двойной аксель.

Он набрал 253,01 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место. Напомним, что в текущем сезоне для попадания на чемпионат России необходимо выступить на двух этапах Кубка страны.