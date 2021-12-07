Хореограф-постановщик Алла Сигалова прокомментировала новую программу серебряного призера Олимпийских игр и блогера Дани Милохина на «Ледниковом периоде».

— Классная, невероятная пара, просто сумасшедшие. Такой кантиленный и обкатанный номер. С таким драйвом, кайфом они все это сделали. Конечно, с сексом у вас, ребят, все в порядке, — сказала Сигалова.