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«С сексом у вас все в порядке». Известный хореограф — о номере Медведевой и Милохина

16:18
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Хореограф-постановщик Алла Сигалова прокомментировала новую программу серебряного призера Олимпийских игр и блогера Дани Милохина на «Ледниковом периоде».

— Классная, невероятная пара, просто сумасшедшие. Такой кантиленный и обкатанный номер. С таким драйвом, кайфом они все это сделали. Конечно, с сексом у вас, ребят, все в порядке, — сказала Сигалова.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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