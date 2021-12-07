Траньков назвал Медведеву и Милохина избранными

Олимпийский чемпион Максим Траньков разразился комплиментами в адрес пары Евгения Медведева/Даня Милохин после их нового номера в шоу «Ледниковый период».

— Я не хочу, чтобы Даня менялся. Мне он с первых номеров нравится, у него есть своя какая-то особенность. То, что мы называем безбашенностью. На льду это все по-другому работает. Финал этого номера мне понравился больше, чем весь тот секс во время. Это было сделано очень круто, очень по-даниному. Такой Даня — очень крутой. На столе уже и своя супруга была, кто там только не был (Траньков обратился к Алексею Ягудину — прим. «СЭ»). А именно как это было сделано, настолько искренне, что заставляет завидовать. Такие номера Авербух может ставить только избранным. Видимо, Даня с Женей избранные. Мне бы он такое не поставил.