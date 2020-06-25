ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«С щечками не сможет прыгнуть». Пользователи прокомментировали новое фото Загитовой

25 июня 2020, 15:44
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"

В социальных сетях появилось новое фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Пользователь Instagram ее прокомментировали, отметив, как спорстменка похудела.

— С щечками не сможет прыгнуть.

— Алина, милая, тебя там совсем не кормят?

— Ненакрашенная такая трогательная.

— В Новогорск не цветы, а еду отправлять нужно...Судя по фото.

13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
49
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир