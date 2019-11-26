С кем Загитова сидит на банкете после соревнований? Ее партнер по сборной все показал

Российский фигурист Игорь Еременко опубликовал в своем Instagram видео с банкета после окончания соревнований на этапе «Гран-при» в Японии. Еременко в паре с Софьей Шевченко выступает в танцах на льду и тренируется у Александры Свинина и Ирины Жук. В Японии дуэт стал седьмым.

На видео в числе прочих запечатлена и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая сидит за одним столом между другой российской фигуристкой Софьей Самодуровой и выступающими в танцах на льду Александрой Степановой и Иваном Букиным.