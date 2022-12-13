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Сегодня, 14:45

Роднина — об отсутствии Дэвис и Смолкина на ЧР: «Пусть Тутберидзе объяснит. На кофейной гуще гадать не собираюсь»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, почему дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не приедут на чемпионат России.

«Я не оценщик и оценивать их не могу. Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому он не может покинуть Америку, а может, не хочет. Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно. На кофейной гуще гадать не собираюсь», — приводит Sport24 слова Родниной.

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин примут участие в рождественском шоу в США.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-13-rodnina-pust-tutberidze-obyasnit-pochemu-devis-i-smolkin-ne-priyezzhayut-v-rossiyu-na-kofeynoy-gushche-gadat-ne-budu
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Ирина Роднина
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