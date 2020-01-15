Рудковская раскритиковала Авербуха за использование песни Билана в шоу без разрешения

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала Илью Авербуха за использование композиции известного исполнителя Димы Билана в своей постановке.

В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Рудковской, в постановке один из номеров был поставлен под песню Билана «Держи».

— Обожаю такие моменты! В принципе на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких либо договоренностей и документов, и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом не безызвестный трек «Держи «на своем декабрьском шоу! Скоммунистил ... и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть Вы и говорите СМИ, что я с Вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше Вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве и Санкт -Петербурге), музыкальный контент Вы все-таки почему-то мой используете на своём юбилейном шоу. Видимо потому, что он — качественный и трендовый! Правда без всякого на то права, но я Вам это не прощаю, знайте ! Штраф говорят за такое безобразие до 5 млн рублей , увы. Мы больше месяца ждали от Вас извинений, но оно так и не последовало! Вы — человек видимо очень богатый, Вам проще заплатить чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент, — написала Рудковская в Telegram-канале.