Рудковская ответила Аршавину, пошутившему о ее семейных фото

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в резкой форме ответила на шутку экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Форвард в прямом эфире Instagram пошутил, что сын пары Александр участвует в роликах родителей без желания, «будто из-под палки», поскольку «улыбаются только папа и мама».

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша Аршавин — это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», — написала Рудковская в Instagram, выложив совместное видео с сыном.