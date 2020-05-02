Рудковская ответила Аршавину, пошутившему о ее семейных фото
Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в резкой форме ответила на шутку экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.
Форвард в прямом эфире Instagram пошутил, что сын пары Александр участвует в роликах родителей без желания, «будто из-под палки», поскольку «улыбаются только папа и мама».
«Андрей, Андрюшенька, Андрюша Аршавин — это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», — написала Рудковская в Instagram, выложив совместное видео с сыном.
Андрей , Андрюшенька , Андрюша @andrey.arshavin10 — это видео и танцы только для тебя , прости что без Плюща , но зато в милейших пижамках @natayakim & @natayakimbeachclub . Мне всегда было интересно , почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять ))Да , совсем забыла , может футболисты всегда и улыбаются , а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах ))) ??? P.S . Не забываем , что сегодня я продолжаю розыгрыш роскошных вещей из моей коллекции ) Правила прежние , 10 комментарий после моего СТОП ?