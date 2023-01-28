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28 января, 18:25

Российская фигуристка выступила под песню «1944» украинской певицы Джамалы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Наталья Козлова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Наталья Козлова.
Фото Скриншот трансляции Первого канала
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Фигуристка Наталья Козлова выступила с необычной программой на третьем этапе Кубка московского спорта.

Козлова представила программу под песню украинской певицы Джамалы «1944», которую та исполняла на Евровидении в 2016 году. Композиция посвящена депортации крымских татар.

Козлова выступала по первому юношескому разряду, она 2013 года рождения. В итоге фигуристка клуба «Северное сияние» заняла шестое место среди шести участниц, набрав 29,45 балла.

Ранее «Известия» сообщали, что Сусане Джамаладиновой (Джамале) запрещен въезд в Россию.

Фигурное катание
Наталья Козлова
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