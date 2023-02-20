Роднина: «Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли»

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не ждет массовой смены гражданства в российском фигурном катании после высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли и СМИ начали раздувать из мухи слова. Конечно, подобные высказывание не красят олимпийского чемпиона и тренера, но это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.