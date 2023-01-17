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Сегодня, 12:16

Роднина не исключила, что Туктамышева может перейти в парное катание

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что одиночница Елизавета Туктамышева может перейти в парное фигурное катание, как это сделал фигуристка Алена Косторная.

«Может ли Елизавета Туктамышева перейти в парное катание, как это сделала Алена Косторная? Все может быть. Лиза уже столько раз показывала и все ваши предположения и домыслы рушила, и продолжает рушить. Поэтому всё может произойти», — приводит слова Родниной Legalbet.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Источник: https://legalbet.ru/news/rodnina-ne-isklyuchila-chto-tuktamisheva-mozhet-perejti/
Фигурное катание
Алена Косторная
Елизавета Туктамышева
Ирина Роднина
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Косторная пока не знает, будет ли принимать участие в соревнованиях в парном катании
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