Рика Кихира: «Я буду по-настоящему скучать по Загитовой»

Японская фигуристка Рика Кихира удивлена паузой Алины Загитовой в карьере.

— Честно говоря, я очень удивлена, — цитирует Кихиру Mainichi. — Мы соревновались друг с другом, поэтому я буду по-настоящему скучать по ней.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.