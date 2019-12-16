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Рика Кихира: «Я буду по-настоящему скучать по Загитовой»

12:23
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Японская фигуристка Рика Кихира удивлена паузой Алины Загитовой в карьере.

— Честно говоря, я очень удивлена, — цитирует Кихиру Mainichi. — Мы соревновались друг с другом, поэтому я буду по-настоящему скучать по ней.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.

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