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Прокат Загитовой в Японии. Без ошибок не обошлось

12:49
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибками исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии. Загитова набрала за свой прокат 66,84 балла.

Она начала прокат с тройного лутца (вместо заявленного каскада тройной лутц+тройной риттбергер), затем исполнила двойной аксель. Далее фигуристка попыталась к тройному флипу добавить риттбергер, чтобы не остаться без элемента (без каскада), но он получился лишь в один оборот.

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