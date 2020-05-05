«Принцессу не узнать». Сотникова примерила очки на самоизоляции

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своем Instagram. Она сфотографировалась в очках.

— Узнали бы на улице? — спросила Сотникова подписчиков.

— Неа, такую принцессу не узнать. Очень воздушная, — отметил один из комментаторов.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.