Появилось видео, на котором Загитова исполняет тройной лутц

Появился отрывок проката олимпийской чемпионки Алины Загитовой в рамках гала-вечера шоу «Ледниковый период» в Москве. На видео 18-летняя фигуристка исполняет один прыжок — тройной лутц. Девушка выступала под музыку Will I Make It Out Alive исполнителя Томми Профитта.

Программа под музыку Томми Профитта была поставлена Ильей Авербухом и ранее показывалась лишь однажды — на финале «Ледникового периода». Сейчас показ прошел при полном «Мегаспорте».