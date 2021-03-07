Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Появилось видео, на котором Загитова исполняет тройной лутц

15:38
Алина Загитова. Фото AFP
Алина Загитова. Фото AFP
Теги:

Появился отрывок проката олимпийской чемпионки Алины Загитовой в рамках гала-вечера шоу «Ледниковый период» в Москве. На видео 18-летняя фигуристка исполняет один прыжок — тройной лутц. Девушка выступала под музыку Will I Make It Out Alive исполнителя Томми Профитта.

Программа под музыку Томми Профитта была поставлена Ильей Авербухом и ранее показывалась лишь однажды — на финале «Ледникового периода». Сейчас показ прошел при полном «Мегаспорте».

Публикация от Alina Zagitova fan account? (@teamzagitova)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир