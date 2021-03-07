Загитова в новом платье исполнила тройной лутц на прокате в Москве
14:40
Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила программу под музыку Will I Make It Out Alive исполнителя Томми Профитта в рамках гала-вечера шоу «Ледниковый период» в Москве.
18-летняя фигуристка выступила в новом черном платье и исполнила один прыжок — тройной лутц, приземлив его чисто.
Программа под музыку Томми Профитта была поставлена Ильей Авербухом и ранее показывалась лишь однажды — на финале «Ледникового периода». Сейчас показ прошел при полном «Мегаспорте».
(Дмитрий Кузнецов)
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