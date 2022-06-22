Подробности о бое Бузовой и Загитовой могут появиться на следующей неделе

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что подробности о бое между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой появятся на следующей неделе.

«Считаю, что Алина Загитова уже многое сделала в спорте и в состоянии генерировать интерес к любому своему поединку вне зависимости от соперника. Сейчас изучаем ее график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки. Связывались с представителями команды. Думаю, что новостей по поводу боя нужно ждать где-то в середине следующей недели», — заявил Хрюнов RT.

Загитова 25 июня проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).