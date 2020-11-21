Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занявший второе место на «Гран-при» России, после произвольной программы прокомментировал снятия коллег по команде Этери Тутберидзе с соревнований и свое физическое состояние.

— Очень рад участвовать в соревнованиях, наконец-то старт сезона. Соскучились по адреналину, болельщикам. Меня всегда тут хорошо принимают. Я благодарен России, воспитан здесь. Мой кашель? Это из-за проката, честно. Конечно, слышал и про Аню Щербакову, и Женю Медведеву. Меня это не выбило из колеи. Будем надеяться, все восстановятся, будем за них переживать. Проблема не носит массового характера. (Анастасия Плетнева, Дмитрий Кузнецов)