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Подопечный Тутберидзе — о проблемах Щербаковой и Медведевой: «Массовой проблемы с болезнью в «Хрустальном» нет»

15:40
Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занявший второе место на «Гран-при» России, после произвольной программы прокомментировал снятия коллег по команде Этери Тутберидзе с соревнований и свое физическое состояние.

— Очень рад участвовать в соревнованиях, наконец-то старт сезона. Соскучились по адреналину, болельщикам. Меня всегда тут хорошо принимают. Я благодарен России, воспитан здесь. Мой кашель? Это из-за проката, честно. Конечно, слышал и про Аню Щербакову, и Женю Медведеву. Меня это не выбило из колеи. Будем надеяться, все восстановятся, будем за них переживать. Проблема не носит массового характера. (Анастасия Плетнева, Дмитрий Кузнецов)

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