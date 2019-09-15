Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, поздравил свою подопечную Анну Щербакову с победой на предсезонном турнире «Lombardia Trophy». В Бергамо фигуристка одержала свою первую победу на взрослом уровне и вошла в историю, первой из женщин исполнив четверной лутц на международных взрослых соревнованиях.

— Поздравляю Анну Щербакову с первой победой в новом сезоне! — написал Глейхенгауз. — Поддержали наши традиции с Алиной Загитовой.

В сентябре 2017 года олимпийская чемпионка тоже начала взрослую карьеру с победы на Lombardia Trophy, а сопровождал ее в Бергамо также Глейхенгауз.