Почти клубная вечеринка. Соперницы Загитовой и Косторной представили постановки под зажигательные саундтреки

В пятницу 1 ноября этапе серии «Гран-при» во Франции женщины-одиночницы представили свои короткие программы, лидерство захватили россиянки Алена Косторная и Алина Загитова.

Короткая программа Косторная поставлена под симбоз композиций Departure (Lullabay) и «November» Макса Рихтера, Загитовой — под «Me voy» израильской певицы Ясмин Леви. А вот их зарубежные соперницы использовали для своих коротких программ радиохиты последних лет.

Американка Мэрайя Белл, расположившаяся на третьей позиции, каталась под «Work» Бритни Спирс.

Японка Вакаба Хигучи, ставшая после короткой программы пятой, представила постановку под композицию Sia «Bird Set free»

А еще одна представительница Японии Каори Сакамото каталась под композицию «No Roots» в исполнении Alice Merton.

Загитова представит свою произвольную программу на турнире 2 ноября в субботу в 22.17 по московскому времени, а Косторная — в 22,25.