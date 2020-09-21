Хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз поделился своим мнением о выступлении Анны Щербаковой на этапе Кубка России в Сызрани. Напомним, что ученица Этери Тутберидзе уверенно выиграла старт, набрав 246 баллов.

— На разминке у Анны не очень шли четверные. Многие наверняка переживали...

— Мы тоже.

— Как получилось настроить ученицу?

— Уже на разминке была неплохая попытка. Нужно было просто немного подкорректировать положение в воздухе. И добавить уверенность, чтобы она пошла и сделала его. Слава богу, получилось.

— Почему выбрали флип вместо лутца?

— На данный момент он просто лучше получается. Понятное дело, что надо делать и лутц, и флип. И катать с тремя четверным, как в прошлом году. Проблемы, которые есть сейчас, можно списать только на долгую паузу в тренировочном процессе и начало сезона. Надеюсь, что к основным стартам мы восстановим контент, и четверных будет три.

— Почему решили менять музыку?

— Да знаете, иногда почитаешь про себя всякого... (смеется)

— То есть мнения фанатов сыграли свою роль?

— Конечно. Мы и сами поняли, что нам не хватило кульминации в программе. И на прокатах это было видно. Пообщались с разными людьми, выслушали все мнения и решили так. Сейчас надо всё это отработать. У Ани было не так много времени. Из-за этого было немного больше тренировок, чтобы все успеть сделать. Но всё равно нам предстоит еще очень много работы. (Дмитрий Кузнецов)