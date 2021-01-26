Плющенко считает прыжковый турнир на Кубке Первого канала воплощением мечты Трусовой
20:41
Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, считает, что турнир по прыжкам на Кубке Первого канала является воплощением ее мечты.
«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было ее идеей, ее мечтой, которая сейчас реализуется, — цитирует Плющенко ТАСС. — Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин».
16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020 года.
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