Плющенко считает прыжковый турнир на Кубке Первого канала воплощением мечты Трусовой

Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, считает, что турнир по прыжкам на Кубке Первого канала является воплощением ее мечты.

«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было ее идеей, ее мечтой, которая сейчас реализуется, — цитирует Плющенко ТАСС. — Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин».

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020 года.