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Плющенко считает прыжковый турнир на Кубке Первого канала воплощением мечты Трусовой

20:41
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Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, считает, что турнир по прыжкам на Кубке Первого канала является воплощением ее мечты.

«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было ее идеей, ее мечтой, которая сейчас реализуется, — цитирует Плющенко ТАСС. — Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин».

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10551313

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