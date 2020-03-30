ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко показал, как тренируется его сын в условиях карантина

11:52
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram видео с тренировкой своего 7-летнего сына Александра.

С 30 марта все жители Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста обязаны не покидать места своего проживания из-за угрозы распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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