Плющенко допускает, что Загитова сменит тренера

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко допустил, что победительница Игр-2018 Алина Загитова может сменить тренера. 17-летняя фигуристка в пятницу объявила, что приостанавливает карьеру.

— Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами, — цитирует ТАСС Плющенко. — Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди еще много времени, а она мощный спортсмен.

Да, была неудача в финале «Гран-при» в Турине, но и у меня такое было — я просто отвратительно прокатался в «Гран-при», а потом смог выиграть чемпионат мира.