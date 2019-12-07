Пападакис и Сизерон выиграли финал «Гран-при», Степанова и Букин — четвертые
Французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили в финале «Гран-при» в Турине. Они набрали за свой произвольный танец 136,02 и 219,85 балла в сумме.
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (210,68), тройку замкнули Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (207,93).
Россияне Александра Степанова/Иван Букин стали четвертыми (204,88), Виктория Синицина/Никита Кацалапов — последними (203,39).
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Финал
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,02
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,01
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 125,21
4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 123,97
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 123,74
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 121,88
Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 219,85
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 210,68
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 207,93
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 204,88
5. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 203,50
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 203,39