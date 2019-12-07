Французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили в финале «Гран-при» в Турине. Они набрали за свой произвольный танец 136,02 и 219,85 балла в сумме.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (210,68), тройку замкнули Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (207,93).

Россияне Александра Степанова/Иван Букин стали четвертыми (204,88), Виктория Синицина/Никита Кацалапов — последними (203,39).

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,02

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,01

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 125,21

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 123,97

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 123,74

6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 121,88

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 219,85

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 210,68

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 207,93

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 204,88

5. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 203,50

6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 203,39