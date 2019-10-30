Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» признался, что ему не нравится французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

— Они катаются здорово, я согласен, ничего не могу сказать. Но как пара они мне просто не нравятся. Это «голубое» катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он непонятно — то ли партнерша, то ли партнер. Здорово катаются, да. Но вот были канадцы Вирчу/Мойр — это пара, да. Есть мужик и есть девушка, настоящие танцы. А здесь не пойми чего. Поэтому эстетически мне, конечно, больше нравятся наши Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Думаю, в этом году они приблизятся, и такого разрыва не будет. К Олимпиаде будут наступать им на пятки и поборются в Пекине. (Дмитрий Кузнецов)