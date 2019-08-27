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«Орсер сказал, что это лучшая программа за всю мою карьеру». Медведева — о новой произвольной программе

13:58
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что новая произвольная программа «Мемуары гейши» — постановка ее мечты.

— Произвольная программа — это программа моей мечты, я давно хотела эту роль, готовилась к ней, это очень серьезная программ, — сказала Медведева. — Но до предстоящего сезона я чувствовала, что еще где-то не доросла. Программа настолько продумана, что у меня такого еще в карьере не было. Брайан Орсер сказал, что это лучшая программа за всю мою карьеру. (Дмитрий Кузнецов)

Туктамышева не едет в Токио. А Медведева — едет!

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