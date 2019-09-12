Орсер считает, что конкуренция среди россиянок поможет Медведевой сделать шаг вперед

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился мнением о конкуренции в российском фигурном катании у женщин.

— Да уж, просто фантастика (смеется). Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше, — цитирует «РИА Новости» Орсера. — В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований. Конкуренция — всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Елизавета, имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед для себя.

Новое поколение девушек хочет быть номером один, их техника, прыжки впечатляют. И ведь именно так фигурное катание становится интереснее. Борьба набирает обороты, и нам в таких условиях необходимо становиться расчетливее, чтобы сохранять готовность быть на равных.

— Вы разговаривали с Женей конкретно об этом?

— Конечно. Она понимает, кто сейчас составляет ей прямую конкуренцию. Естественно, что время от времени появляются и новые лица, новые звезды. Нам же необходимо не сворачивать с собственного пути, следовать тому курсу, который мы выбрали. Времени и возможности оглядываться назад нет, нужно делать все зависящее от нас. Российская среда фигурного катания отлично способствует этому, ведь она как ни в одной другой стране устанавливает жесткий барьер для выхода на уровень чемпионата мира.