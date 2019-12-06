Орсер не прилетел с Ханю на Финал «Гран-при». Он занят с другими спортсменами

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю Брайан Орсер не приехал с японским фигуристом в Турин на Финал «Гран-при». После исполнения короткой программы Ханю ожидал оценок в одиночестве.

— Брайан занят с другими фигуристами, выступающими на соревнованиях. Но это для меня нормально, — объяснил отсутствие специалиста японец на пресс-конференции.

Ранее Орсер сопровождал Евгению Медведеву на московский этап серии «Гран-при» и сообщил о планах отправиться с фигуристкой на чемпионат России в Красноярск в конце декабря.

После короткой программы Ханю отстает от лидера Натана Чена почти на 13 баллов из-за ошибки на четверном прыжке. Произвольную программу на турнире мужчины представят 7 декабря в 15.00 по московскому времени.