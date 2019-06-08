Очаровательные Липницкая и Ильиных со своими юными подопечными. Фото

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи-2014 Юлия Липницкая поделилась в своем Инстаграме их с Еленой Ильиных фотографией со сборов для юных фигуристов.

Липницкая и Ильиных совместно проводят мастер-классы и сборы для спортсменов различного уровня подготовки с февраля 2018 года.

Елена Ильиных, также, как и Липницкая, олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014, а также обладательница бронзы личного турнира в паре с Никитой Кацалаповым. В последний раз выступала на соревнованиях в сезоне 2017/18 в паре с Антоном Шибневым, однако затем дуэт распался, и Елена начала заниматься тренерской работой. До настоящего момента фигуристка официально не объявляла об окончании спортивной карьеры.