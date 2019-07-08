08:20 | Фигурное катание

Очаровательная Самодурова в купальнике. Фото

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Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась в своем Instagram фотографией на пляже во Флориде.

– Всегда помни нас такими, – подписала фигуристка фото.

Сейчас Самодурова находится во Флориде в рамках сбора вместе с другими фигуристами группы Алексея Мишина. В прошлом сезоне, который стал для 16-летней фигуристки первым во взрослом катании, Самодурова дважды стала призером этапов серии "Гран-при" и смогла отобраться в Финал серии. На чемпионате мира в Сайтаме фигуристка заняла 8-е место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always remember us this way💙

Публикация от Sofia Samodurova (@sofia_samodurova)

 

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