Очаровательная Самодурова в купальнике. Фото

Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась в своем Instagram фотографией на пляже во Флориде.

– Всегда помни нас такими, – подписала фигуристка фото.

Сейчас Самодурова находится во Флориде в рамках сбора вместе с другими фигуристами группы Алексея Мишина. В прошлом сезоне, который стал для 16-летней фигуристки первым во взрослом катании, Самодурова дважды стала призером этапов серии "Гран-при" и смогла отобраться в Финал серии. На чемпионате мира в Сайтаме фигуристка заняла 8-е место.