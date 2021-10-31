Фигурист сборной России Денис Ходыкин, выступающий в парк с Дарьей Павлюченко, прокомментировал слова телеэксперта и тренера Максима Транькова после завершения Гран-при Канады.

Ранее Траньков, который комментирует соревнования и тренирует соперников пары, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, в Twitter потроллил Ходыкина за слова о традиционном парном катании.

Ходыкин: — Наша произвольная была плоха. Мы знаем это, и знаем, почему мы так катались, что теперь делать с этим и как нужно работать, чтобы улучшаться.

— Ощущалось давление из-за плотной борьбы, как справлялись? Ваш тренер Бетина Попова говорила вчера, что смотрит ваши прокаты с валерьянкой.

Павлюченко: — Что касается плотной борьбы за второе место, мы не смотрим на оценки других, стараемся делать свою работу, выполнять свои задачи. Давление обычное, как на соревнованиях. Волнуешься, переживаешь. Ничего сверхъестественного.

— Как прокомментируете слова Транькова о том, что «в цирке точно веселей»? Вам действительно теперь веселей, с серебром?

Ходыкин: — По поводу всей этой ситуации — я просто высказал свое мнение о том, какое фигурное катание нравится мне. Если кто-то хочет его осудить — пусть осуждает. Я просто сказал о том, что мне нравится смотреть. А осуждать чужое мнение — мне кажется, это не очень.

Павлюченко и Ходыкин заняли второе место в Ванкувере с результатом 193,08 балла.

«В цирке точно веселей». Траньков жестко ответил фигуристу сборной России