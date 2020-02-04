Общается ли Погорилая с Медведевой? Рассказывает сама фигуристка

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков отметила, что потеряла связь с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

— Хотелось бы общаться, не только с Женей Медведевой, но и другими фигуристами, но на данный момент просто потеряла с ней связь, — ответила Погорилая на вопрос: общается ли она с Медведевой.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.