Николаев — о критике судейства Плющенко: «Профессиональный тренер никогда не должен до этого опускаться»
Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что Евгений Плющенко поступил неправильно, когда раскритиковал судей после короткой программы Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске. По его словам, уважающий себя специалист не должен вести себя подобным образом.
— Я так и не понял, чем именно возмущался Евгений. Саша Трусова откаталась в короткой программе здорово. Но — для себя, — цитирует RT Николаева. — Она реально стала лучше и чище в деталях. В точности позиций, в законченности движений. Но в целом она уступает и Щербаковой, и Валиевой. С тем, что судьи поставили Сашу в короткой программе на четвёртое место, лично я тоже не могу согласиться. По уровню катания она должна была быть в тройке. Но возмущаться? Мне кажется, профессиональный тренер никогда не должен до этого опускаться. Можно ведь вспомнить 1998 год, когда сам Плющенко выступал на чемпионате мира в Миннеаполисе и не без помощи судей с двумя падениями стал третьим.
— Не ожидала, что вы встанете на защиту судейского корпуса.
— Я его вовсе не защищаю. Но отдаю себе отчет в том, что сидеть на линии — непростая работа, и иногда врагу не пожелаешь находиться в подобной мясорубке. И не понимаю, если честно, позиции тренера, которую сейчас занимает Плющенко. Если твой подопечный проиграл, значит, ты сам чего-то не сделал, что-то не предусмотрел.
Напомним, что ученица Плющенко, Александра Трусова, заняла итоговое третье место на чемпионате России в Челябинске. Первое стала Анна Щербакова, второй — Камила Валиева.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/817035-nikolaev-scherbakova-valieva-trusova
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