Не самые удачные прокаты короткой программы от Самарина, Воронова, Лазукина и Самсонова на чемпионате страны

В Красноярске завершилась короткая программа мужчин-одиночников на чемпионате России.

Восьмерка лучших фигуристов по итогам первого дня соревнований выглядит следующим образом:

1. Макар Игнатов — 88,88

2. Андрей Мозалев — 88,34

3. Петр Гуменник — 88,06

4. Дмитрий Алиев — 87,35

5. Андрей Лазукин — 85,56

6. Антон Шулепов — 81,17

7. Даниил Самсонов — 80,88

8. Александр Самарин — 80,68

Примечательно, что участники Финала «Гран-при» на взрослом уровне Алиев и Самарин, участник последнего чемпионата мира Лазукин и бронзовый призер Финала «Гран-при» Воронов расположились за пределами тройки лучших. Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.