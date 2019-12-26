Не самые удачные прокаты короткой программы от Самарина, Воронова, Лазукина и Самсонова на чемпионате страны
13:29
В Красноярске завершилась короткая программа мужчин-одиночников на чемпионате России.
Восьмерка лучших фигуристов по итогам первого дня соревнований выглядит следующим образом:
1. Макар Игнатов — 88,88
2. Андрей Мозалев — 88,34
3. Петр Гуменник — 88,06
4. Дмитрий Алиев — 87,35
5. Андрей Лазукин — 85,56
6. Антон Шулепов — 81,17
7. Даниил Самсонов — 80,88
8. Александр Самарин — 80,68
Примечательно, что участники Финала «Гран-при» на взрослом уровне Алиев и Самарин, участник последнего чемпионата мира Лазукин и бронзовый призер Финала «Гран-при» Воронов расположились за пределами тройки лучших. Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.
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