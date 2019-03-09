Наталья Бестемьянова: "Трусова – просто уникальная спортсменка, вместе с Щербаковой они демонстрируют совершенно космический уровень"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступления Александры Трусовой и Анны Щербаковой на чемпионате мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров. Чемпионкой стала Трусова, Щербакова - на втором месте.

– Щербакова сегодня допустила ошибку в четверном лутце, но дальше откатала программу просто фантастически, сделала все прекрасно, – приводит ТАСС слова Бестемьяновой. – Трусова же выполнила три четверных прыжка, хоть она и упала с четверного лутца, но при этом она сделала четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп – это просто мужской набор элементов, чего пока у Ани в техническом арсенале нет. Трусова – просто уникальная спортсменка, вместе с Щербаковой они демонстрируют совершенно космический уровень.

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров